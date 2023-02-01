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Посол Антонов заявил о приверженности России целям ДСНВ

Антонов: Россия сохраняет приверженность ДСНВ и намерена далее соблюдать договор
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Москва приветствует реализацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и не планирует менять свою позицию. Об этом в среду, 1 февраля, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав», — приводятся его слова в Telegram-канале диппредставительства РФ.

Антонов подчеркнул, что впервые претензии Вашингтона касаются выполнения российской стороной обязательств по ДСНВ, которое, впрочем, было и остается безукоризненным.

Причину столь резкой смены настроений посол увидел в «оголтелой конфронтации» Запада с РФ. При этом выступающие в роли обвинителя Штаты игнорируют собственные действия, препятствующие сохранению баланса вооружений.

Таким образом, по словам российского представителя, эскалация вокруг ядерного соглашения полностью лежит на США из-за стремления добиться стратегического поражения оппонента. РФ, в свою очередь, не отказывается от соблюдения ограничений в рамках ДСНВ и готова продолжать обмен уведомлениями и данными.

Кроме того, Антонов прокомментировал временное изъятие российских объектов из инспекционного режима и отказ от проведения Двусторонней консультативной комиссии.

«Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, <...> что контроль над вооружениями не может быть изолирован от геополитических реалий. В нынешних условиях считаем неоправданным, несвоевременным и неуместным приглашать американских военных на наши стратегические объекты», — пояснил он.

Днем ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на несправедливость заявления Госдепа о нарушении Москвой положений ДСНВ. Свою позицию он объяснил тем, что США первыми спровоцировали кризис, создав условия для собственных полномочий по инспекциям в одностороннем порядке.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американского внешнеполитического ведомства сообщила, что, по мнению Вашингтона, блокировка инспекций с американской стороны противоречит действующим соглашениям в сфере ядреных вооружений.

До этого, 30 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия следует предписаниям ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

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