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Полянский предупредил об опасности для Украины из-за оттягивания переговоров

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Фото: ТАСС/Zuma
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Последствия для Украины будут становиться хуже, если Запад продолжит оттягивать переговоры с Россией. Об этом 3 февраля заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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«Переговоры неизбежно произойдут. Однако это скорее будут переговоры России с Западом, Украина продемонстрировала полную утрату суверенитета. Чем дольше Запад ждет, тем хуже будет исход для Киева», — сказал он журналу Newsweek.

При этом днем ранее, 2 февраля, глава МИД России Сергей Лавров указал, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса.

27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, по его словам, американский лидер не хочет использовать этот ключ, а, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.

Ранее, 20 января, в российском парламенте заявили «Известиям», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, переговорный процесс начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву.

Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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