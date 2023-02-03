Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть банд
Мир
В посольстве РФ высмеяли призыв генсека ОАГ создать трибунал против РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Гватемалы
Мир
Премьер-министр Норвегии объявил об увеличении помощи Украине
Мир
В Гонконге заявили о продаже вооружения через черные рынки Украины
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит учебный пуск ракеты «Циркон»
Мир
Судан и Израиль продвинулись в вопросе нормализации отношений
Мир
Воздушную тревогу объявили в Запорожской области
Мир
Байдена призвали сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США
Спорт
В Канаде поддержали позицию о нейтральном статусе для спортсменов из РФ
Экономика
Россияне впервые купили более 50 т золота
Мир
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР

В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть банд

Посол Бикантов: армия ЦАР с помощью инструкторов из России разгромила большую часть банд
0
Фото: AP photo/Jerome Delay
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Центральноафриканской республики (ЦАР) при поддержке инструкторов из России разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Об этом 3 февраля сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.

Рабство, голод и бриллианты: что известно о ЦАР
Кто и за что воюет в Центральноафриканской республике, где погибли российские журналисты

«Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом», — приводит слова посла «РИА Новости».

Бикантов отметил, что власти республики высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

По его словам, жители ЦАР сходятся во мнении, что РФ смогла предотвратить насильственное свержение власти в республике, а значит, и новый виток гражданской войны.

Кроме того, посол рассказал, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в личной беседе с ним произнес фразу: «Настоящие друзья познаются в беде», — подразумевая Россию.

Ранее, 23 октября, председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил, что обучение солдат российскими военными инструкторами идет на пользу стране, они останутся здесь до устранения проблем с безопасностью.

Политический кризис в ЦАР начался в конце 2013 года. Тогда начались столкновения между исламскими боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023