В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть банд

Армия Центральноафриканской республики (ЦАР) при поддержке инструкторов из России разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Об этом 3 февраля сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.

«Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом», — приводит слова посла «РИА Новости».

Бикантов отметил, что власти республики высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

По его словам, жители ЦАР сходятся во мнении, что РФ смогла предотвратить насильственное свержение власти в республике, а значит, и новый виток гражданской войны.

Кроме того, посол рассказал, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в личной беседе с ним произнес фразу: «Настоящие друзья познаются в беде», — подразумевая Россию.

Ранее, 23 октября, председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил, что обучение солдат российскими военными инструкторами идет на пользу стране, они останутся здесь до устранения проблем с безопасностью.

Политический кризис в ЦАР начался в конце 2013 года. Тогда начались столкновения между исламскими боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.