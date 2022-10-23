В ЦАР назвали полезным присутствие российских военных инструкторов

Обучение солдат Центральноафриканской Республики (ЦАР) российскими военными инструкторами идет на пользу стране, они останутся здесь до устранения проблем с безопасностью. Такое заявление 23 октября сделал председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.

«Мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу... Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены», — сказал политик в интервью «РИА Новости».

Политический кризис в ЦАР начался в конце 2013 года. Тогда начались столкновения между исламскими боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.

10 января в ЦАР рассказали о возможности размещения российской военной базы. В августе 2018 года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.