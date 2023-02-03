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СМИ узнали о предложении США отдать России 20% Украины за мир

NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал России 20% территории Украины за мир по указанию Байдена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс представил в середине января России и Украине план мирного урегулирования конфликта. Об этом в среду, 1 февраля, написала газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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Так, Бернс предлагал отдать Москве почти 20% Украины в обмены на мирное соглашение. Обе стороны отказались от подобного варианта.

Собеседники издания отметили, что именно после поездки Бернса президент США Джо Байден принял «условие Шольца», согласившись поставить Киеву танки M1 Abrams. Следом решение о поставках танков Leopard принял канцлер Германии Олаф Шольц.

По информации NZZ, Байден также хотел избежать затяжного конфликта на Украине.

Официальные представители ЦРУ в комментарии американскому журналу Newsweek заявили, что эта информация «абсолютно неверна».

Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в его стране завершится только после того, как Россия выведет своих военных с территории Украины.

19 января газета The Washington Post сообщила, что неделей ранее Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину и провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за РФ благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

В WP отметили, что стороны обсудили прогнозы касательно «военных планов России на ближайшие недели и месяцы». Также глава ЦРУ якобы предупредил Зеленского, что несмотря на полную поддержку США Украины в будущем такое отношение может измениться.

15 декабря Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем. Несколькими днями ранее условий было три: Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

МИД РФ указывал, что все выдвигаемые Киевом условия сомнительные и не отражают сложившейся на сегодняшний день реальности. Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложенные Зеленским «шаги к миру» ведут к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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