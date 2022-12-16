Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Общество
Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до шести человек
Мир
Reuters сообщило о согласовании странами ЕС девятого пакета антироссийских санкций
Армия
В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран
Мир
Вучич заявил о передаче НАТО запроса на возвращение сербских силовиков в Косово
Общество
Авиакомпания iFly задержала рейсы в Египет до 16 декабря
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Армия
Российский военный эвакуировал раненых под артиллерийскими обстрелами ВСУ
Общество
Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов iFly
Мир
США начали строить центр для содержания заключенных в Сирии
Мир
Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских националистов
Происшествия
В результате ДТП с автобусом под Хабаровском четыре человека погибли и еще 17 пострадали
Сюжет:

Зеленский назвал условие разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем

Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием разрешения конфликта на Украине дипломатическим способом
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем. Об этом говорится в материале журнала The Economist, опубликованном 15 декабря.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Если он (президент России Владимир Путин. — Ред.) сейчас отойдет к границам 1991 года, то начнется возможный путь дипломатии. Это может изменить конфликт с военного пути развития на дипломатический», — рассказал Зеленский в интервью для британского журнала.

12 декабря украинский лидер озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Вторый — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявил, что они ведут к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022