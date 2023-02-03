Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена

41-й президент США Билл Клинтон во время совместного выступления с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме подшутил над его забывчивостью.

Клинтон сделал вид, что потерял свои бумаги с речью и пытается их найти.

«Где-то тут у меня должны быть подсказки. Вот ― президента Байдена», ― заявил экс-президент, перебирая листки.

Байден заметил, что Клинтон действительно достал его записи.

«Что, если я прочитаю твою речь, а ты потом прочитаешь мою? О, нашел!» ― пошутил Клинтон, чем вызвал бурю смеха в зале.

Ранее, 27 января, Джо Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, но следом он тут же вновь оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей США.

6 января американский президент оговорился во время выступления в Белом доме, назвав месяцем штурма Капитолия июль, хотя беспорядки случились в январе. Названия этих месяцев в английском языке звучат похоже.

Накануне американский лидер в очередной раз назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом. Аналогичную оплошность он совершил в октябре прошлого года, поздравляя Харрис с днем рождения.

До этого, 4 января, Байден сравнил мир с заплаткой на джинсах, чем вызвал недоумение у своих граждан. Пользователи Twitter не смогли понять суть этой метафоры.

Кроме того, 1 января обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

30 декабря Джо Байден пошутил, что не знал, что в 2024 году в США пройдут выборы президента.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.