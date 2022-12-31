Байден пошутил в ответ на вопрос о выборах президента США

Президент США Джо Байден 30 декабря пошутил, что не знал о предстоящих выборах главы государства в 2024 году.

Журналисты спросили Байдена, обсуждал ли он с семьей выдвижение на пост президента страны в 2024 году.

«Скоро предстоят выборы? Я этого не знал», — приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

Байден также выразил уверенность в том, что 2023 год должен стать хорошим годом.

Американский лидер находится в отпуске вместе с семьей на острове Санта-Крус, там же он встретит Новый год.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.