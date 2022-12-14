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Почти 60% американцев заявили о нежелании видеть Байдена кандидатом в 2024 году

Newsweek: более половины американцев не хотят видеть Байдена кандидатом в президенты в 2024 году
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 декабря результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по инициативе журнала Newsweek.

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«Опрос Redfield & Wilton Strategies показал, что 58% имеющих право голоса избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году», — отмечается в публикации.

При этом журнал пишет, что 42% опрошенных назвали возраст Байдена наиболее веской причиной, по которой ему не следует выдвигать свою кандидатуру.

Только 30% респондентов считают, что нынешнему лидеру стоит переизбираться на пост главы государства.

Уточняется, что опрос проводился 5 декабря. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

Издание напомнило, что Байден стал первым президентом страны, который отметил свое 80-летие на посту главы государства.

6 декабря в Белом доме заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года. Отмечалось, что президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей.

Вместе с тем экс-президент США Дональд Трамп в ноябре уже официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Отмечалось, что Трамп принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация».

Газета The Washington Post назвала участие Трампа в выборах угрозой президентству Байдена.

Согласно опубликованным телеканалом Fox News в середине октября результатам опроса, если бы выборы президента США проходили в настоящее время, то свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

Байден — самый возрастной глава американской администрации в истории. Почти за два года президентства он отметился бесчисленным количеством ошибок в речи и странными поступками, волнующими общественность. Эксперты и простые американцы выражали опасения из-за состояния здоровья президента, подозревая, что Байден не в состоянии твердо стоять на ногах и страдает когнитивными отклонениями. «Известия» сделали подборку, чем рассмешил и испугал общественность американский президент.

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