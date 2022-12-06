В Белом доме высказались о планах Байдена выдвигаться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден вероятнее всего примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года. Об этом заявила 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года», — заявила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что не располагает дополнительной информацией по данному вопросу.

В ноябре в Белом доме также упоминали о том, что в начале 2023 года Байден объявит о том, будет он или нет баллотироваться на второй срок.

Вместе с тем экс-президент США Дональд Трамп в ноябре уже официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году.

Отмечалось, что Трамп принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация».

Газета The Washington Post назвала участие Трампа в выборах угрозой президентству Байдена.

Согласно опубликованным телеканалом Fox News в середине октября результатам опроса, если бы выборы президента США проходили в настоящее время, то свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.