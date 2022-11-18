Оговорки и странное поведение Джо Байдена — все последние новости

Действующий президент США Джо Байден — самый возрастной хозяин Белого дома в истории. Американскому лидеру 20 ноября исполняется 80 лет. За почти два года президентства он отметился бесчисленным количеством ошибок в речи и странных поступков, волнующих общественность. Создается впечатление, что Байден не в состоянии твердо стоять на ногах и страдает когнитивными и умственными отклонениями. «Известия» вспоминают, чем рассмешил и испугал общественность американский президент.

Байден перепутал названия стран — видео

Вряд ли кто-либо может точно сказать, сколько раз с американским лидером происходили казусы в речи, когда он путал названия стран и городов. Как правило, все эти выступления были посвящены серьезным событиям в мире и международным съездам. Так, 12 ноября во время саммита АСЕАН в Пномпене Байден поблагодарил Колумбию вместо Камбоджи за председательство в организации.

На оговорку обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

За пару дней до этого Байден также заявил, что российские войска «отступают из Эль-Фаллуджи», очевидно, имея в виду Херсон. Судя по всему, глава Белого дома мыслями обратился к событиям 2003–2004 года в Ираке, когда город Эль-Фаллуджа стал оплотом партизанского сопротивления иностранным военным.

Украинский конфликт не раз фигурировал в речах американского лидера. В марте он перепутал Мариуполь с Метрополем, а также утверждал, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

Байден рассказал о разговоре с мертвецом

В начале ноября американский лидер озвучил факт своей биографии, которого физически не могло быть даже с учетом почтенного возраста политика. По словам Байдена, он лично разговаривал с первооткрывателем гормона инсулин.

«Вы знаете, сколько стоит производство инсулина для диабетиков? Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним…» — заявил президент США на мероприятии во Флориде, посвященном здравоохранению.

При этом оба исследователя, причастные к научному открытию, доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд, умерли до рождения Байдена.

Байден оговорился в рассказе о знакомстве с женой

Другое несовпадение в цифрах бросилось в глаза, когда Байден рассказывал о знакомстве со своей супругой Джилл. Хозяин Белого дома сказал, что роман начался, еще когда девушка была несовершеннолетней.

«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», — поведал Байден в одном из интервью.

В действительности же разница в возрасте супругов составляет девять лет.

Байден призвал не допустить улучшения экономики — видео

Оговорки главы государства не раз становились предметом обсуждения американских СМИ и их читателей. Так, в августе, рассуждая о наболевшем, Байден призвал не допустить улучшения экономической ситуации в стране. Вовремя заметив ошибку, лидер США объяснил, что речь шла о сохранении движения в правильном направлении.

Байден пообещал чтить память о Холокосте и эгоизм американских солдат

Это далеко не единственный случай, когда оговорка меняла смысл высказываний Байдена вплоть до противоположного. Сразу несколько ошибок было допущено в ходе турне по странам Ближнего Востока.

Так, в Израиле американский лидер пообещал хранить память о «чести» Холокоста, спутав honor — честь, и horror — ужас. А буквально несколько дней спустя, в Саудовской Аравии Байден вновь серьезно оговорился.

«Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — сказал американский лидер.

Вероятно, он имел в виду самоотверженность — selflessness, схожее по звучанию с selfishness.

Байден использует шпаргалки и инструкции — видео

Чтобы избежать досадных казусов, американский лидер нередко использует шпаргалки. Этот факт давно подтвержден фотографиями журналистов. В июне Байден и вовсе нечаянно перевернул карточку, на которой была написана подробная инструкция, вплоть до элементарных действий «войти в зал», «сесть на свое место». При этом бывшая сотрудница Белого дома Ханна Хэнкинс попыталась оправдать президента, отметив, что это стандартный формат для американских чиновников.

Однако Байден поражает общественность не только наличием шпаргалок, но и неумелым обращением с ними. Так, в июле президент США прочел не только заготовленный текст, но и инструкцию к нему.

«Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной... или политической власти», — произнес политик.

В другой раз американский лидер еще сильнее поразил сограждан, произнеся речь, практически аналогичную одной из предыдущих. Пользователи соцсетей сделали нарезку от 23 ноября и 3 декабря 2021 года. Даже человеку, не владеющему английским языком, при просмотре становится понятно, что два выступления практически идентичны.

Байден упал — видео

Не один раз американцам доводилось наблюдать, как их президент перестает ориентироваться в пространстве — Байден часто теряет равновесие и не может даже крепко стоять на ногах. Одной из самых проблемных «территорий» для политика является трап самолета. Уже несколько раз, поднимаясь на борт или покидая воздушное судно, американский лидер оступался и даже падал.

Еще более эпичное падение могло произойти во время выступления в Нью-Йорке в поддержку действующего губернатора города Кэти Хокул 7 ноября. Тогда Байден наступил на какой-то предмет на сцене и заметно пошатнулся. К счастью, политику удалось устоять на ногах.

Байден поздоровался с пустотой — видео

Однако падениями проблемы не ограничиваются. Тревогу зрителей и врачей вызывают ролики, на которых президент США буквально не понимает, где он находится, и теряется в пространстве. В апреле Байден выступил в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех Бог», он обернулся и подал руку пустоте.

Через несколько дней политик снова попытался поздороваться с невидимым собеседником в колледже «Грин Ривер» в городе Оборн, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте туда, где никто не стоял.

Впрочем, неловкие ситуации возникают и с реальными людьми. В августе Байден почти мгновенно забыл, как пожал руку лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, и спустя три секунды снова протянул ему руку, после чего сделал вид, что хотел почесать подбородок.

Байден уснул на официальной встрече — видео

В августе 2021 года в сети появился видеоролик, возмутивший не только американцев, но и зрителей по всему миру. Во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом президент США закрыл глаза прямо в разгар разговора и просидел так около двух минут. Комментаторы предположили, что политик уснул.

Подобные инциденты не могут не вызывать беспокойства у граждан страны. Так, бывший врач Белого дома Ронни Джексон выражал уверенность в том, что ухудшение когнитивных способностей Байдена представляет собой угрозу для национальной безопасности страны. Его мнение разделяют парламентарии, эксперты и общественные деятели.