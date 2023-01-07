Джо Байден перепутал дату штурма Капитолия

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в Белом доме, посвященного годовщине штурма Капитолия, в пятницу, 6 января.

Глава государства перепутал названия месяцев «июль» и «январь», которые звучат похоже в английском языке, и невольно «передвинул» дату беспорядков на полгода.

«Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать», — сказал он.

На этом же мероприятии Байден допустил ошибку в имени одного из защитников Капитолия, но тот сам поправил президента.

«Я рад, что ты знаешь свое имя», — поблагодарил политик и в шутку разрешил служащему называть себя «президентом Биденом».

Накануне американский лидер в очередной раз назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом. Аналогичную оплошность он совершил в октябре прошлого года, поздравляя Харрис с днем рождения.

Ранее, 4 января, Джо Байден озадачил соотечественников, сравнив мир с заплаткой на джинсах.

1 января обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.