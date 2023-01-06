Байден вновь оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джо Байден оговорился и по ошибке назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом. Такое высказывание американский лидер сделал в ходе выступления в Белом доме в четверг, 5 января.

«Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — Ред.) уезжают», ― сказал Байден.

Также он отметил, что Харрис удалось привлечь более $3,2 млрд из частного сектора для создания новых рабочих мест в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Примечательно, что Байден уже не в первый раз неправильно называет должность Харрис. Так, в октябре он назвал Харрис «замечательным президентом». Также он поздравил ее с 30-летием, хотя на самом деле вице-президенту США исполнилось 58 лет.

Ранее, 4 января, Джо Байден в ходе выступления озадачил американцев, сравнив мир с заплаткой на джинсах.

Также американский лидер во время митинга в штате Кентукки пошутил, что на встрече есть его однопартиец-демократ Грег Лэндсман, избравшийся в нижнюю палату американского конгресса. Президент США отметил, что если члены обеих фракций палаты представителей не смогут определиться с кандидатом на пост спикера палаты, возможно этот пост займет Лэндсман.

1 января обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

30 декабря Джо Байден пошутил, что не знал, что в 2024 году в США пройдут выборы президента.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.