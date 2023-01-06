Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат Верховной Рады обвинил Зеленского в попытке убить его
Спорт
Овечкин забросил 809-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 85 голов
Мир
Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США
Мир
В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев
Мир
Минимум 10 человек пострадали из-за стрельбы во Флориде
Мир
В Болгарии предложили выдать разыскиваемого в РФ журналиста Грозева
Армия
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» рассказали о преимуществах новой техники
Мир
Байден вновь оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США
Общество
МЧС сообщило о новых системах защиты от пожаров в архивах и музеях
Мир
Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет
Мир
США продадут Финляндии тактические ракеты и авиабомбы
Мир
Казахстанские спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса

Байден вновь оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден оговорился и по ошибке назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом. Такое высказывание американский лидер сделал в ходе выступления в Белом доме в четверг, 5 января.

А был ли Байден: что хотели сказать авторы фильма об американском президенте
Почему глава Белого дома превратился в гомеровского героя и кто здесь Полифем

«Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — Ред.) уезжают», ― сказал Байден.

Также он отметил, что Харрис удалось привлечь более $3,2 млрд из частного сектора для создания новых рабочих мест в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Примечательно, что Байден уже не в первый раз неправильно называет должность Харрис. Так, в октябре он назвал Харрис «замечательным президентом». Также он поздравил ее с 30-летием, хотя на самом деле вице-президенту США исполнилось 58 лет.

Ранее, 4 января, Джо Байден в ходе выступления озадачил американцев, сравнив мир с заплаткой на джинсах.

Также американский лидер во время митинга в штате Кентукки пошутил, что на встрече есть его однопартиец-демократ Грег Лэндсман, избравшийся в нижнюю палату американского конгресса. Президент США отметил, что если члены обеих фракций палаты представителей не смогут определиться с кандидатом на пост спикера палаты, возможно этот пост займет Лэндсман.

1 января обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

30 декабря Джо Байден пошутил, что не знал, что в 2024 году в США пройдут выборы президента.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023