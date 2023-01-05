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Байден одной фразой поставил американцев в тупик

Fox News: Байден озадачил американцев, сравнив мир с заплаткой на джинсах
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский президент Джо Байден поставил пользователей Twitter из США в тупик своим высказыванием о будущем страны. Об этом 4 января сообщил телеканал Fox News.

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«Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади. Я уже давно говорил — вот что я имею в виду — я никогда, никогда, никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда. Никогда. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не «заплатка на наших джинсах». Если мы делаем то, что хотим и должны делать», — заявил президент США в ходе визита в Кентукки.

Многие пользователи Сети испытали трудности с восприятием слов хозяина Белого дома.

«В сегодняшнем выпуске: «Что, черт возьми, сказал Джо Байден?» — написал обозреватель RedState Базз Паттерсон.

«Его старый сосед действительно говорил это!» — сыронизировал обозреватель Townhall Кевин МакМахон.

Пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун написала, что слова Байдена имеют смысл, если «ваш мозг превратился в кашу».

«Байден выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после своего отпуска на Виргинских островах», — съязвил пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди.

В свою очередь, обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс задался вопросом, насколько много было токсичной свинцовой краски в том районе.

Ранее, 1 января, обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

21 декабря на пресс-конференции по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон Байден назвал его Беленским, а затем перепутал украинский народ с иранским.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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