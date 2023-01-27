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Байден пошутил о своих оговорках и сразу оговорился

Fox News: Байден пошутил о своих оговорках и сразу неверно назвал имя члена палаты представителей
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил о том, что его считают глупым из-за оговорок, и следом неправильно назвал имя члена американской палаты представителей. На это 27 января обратил внимание телеканал Fox News.

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Американский лидер вспомнил, как во время одного из выступлений на предвыборном мероприятии предложил находящимся в помещении сесть, хотя стульев не было.

«Говорят, что Байден глуп и не знает об этом», — цитирует американского лидера Fox News.

После этого президент обратился к «конгрессмену Дагу», имея в виду члена палаты представителей от местного избирательного округа Дона Бейера.

6 января американский президент оговорился во время выступления в Белом доме, назвав месяцем штурма Капитолия июль, хотя беспорядки случились в январе. Названия этих месяцев в английском языке звучат похоже.

До этого, 4 января, Байден сравнил мир с заплаткой на джинсах, чем вызвал недоумение у своих граждан. Пользователи Twitter не смогли понять суть этой метафоры.

В декабре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Соединенных Штатов назвал своего коллегу «Беленским». В ходе этой встречи он также перепутал украинский народ с иранским.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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