Байден пошутил о своих оговорках и сразу оговорился

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил о том, что его считают глупым из-за оговорок, и следом неправильно назвал имя члена американской палаты представителей. На это 27 января обратил внимание телеканал Fox News.

Американский лидер вспомнил, как во время одного из выступлений на предвыборном мероприятии предложил находящимся в помещении сесть, хотя стульев не было.

«Говорят, что Байден глуп и не знает об этом», — цитирует американского лидера Fox News.

После этого президент обратился к «конгрессмену Дагу», имея в виду члена палаты представителей от местного избирательного округа Дона Бейера.

6 января американский президент оговорился во время выступления в Белом доме, назвав месяцем штурма Капитолия июль, хотя беспорядки случились в январе. Названия этих месяцев в английском языке звучат похоже.

До этого, 4 января, Байден сравнил мир с заплаткой на джинсах, чем вызвал недоумение у своих граждан. Пользователи Twitter не смогли понять суть этой метафоры.

В декабре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Соединенных Штатов назвал своего коллегу «Беленским». В ходе этой встречи он также перепутал украинский народ с иранским.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.