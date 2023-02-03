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Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Тамбовской области

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Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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Два человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в Тамбовской области. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что взрыв газа произошел в селе Глазок Мичуринского района. Впоследствии начался пожар и разрушение частного дома. В тушении возгорания принимали участие 18 человек и две единицы техники, от МЧС России — 11 человек и четыре единицы техники.

В результате взрыва газа пострадали два человека. Они были госпитализированы в Мичуринскую ЦРБ.

Ранее, 18 января в частном доме в Чечне при взрыве газа пострадали четыре человека, в том числе трое детей. По информации «Известий», инцидент произошел в станице Червленная в Шелковском районе. Пострадавших доставили в больницу в Грозном.

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