Трое детей и один взрослый пострадали при взрыва газа в Чечне
В частном доме в Чечне при взрыве газа пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
По информации «Известий», инцидент произошел в станице Червленная в Шелковском районе 18 января.
Сейчас пострадавших доставляют в больницу в Грозном.
Подробности уточняются.
Ранее, 13 января, в поселке Адамовка Оренбургской области в результате взрыва газового баллона в гараже пострадали четыре человека. После детонации баллона начался пожар, пламенем было охвачено 30 кв. м. Потерпевшие были госпитализированы.