В результате взрыва газа в Оренбургской области пострадало четыре человека

В поселке Адамовка Оренбургской области в результате взрыва газового баллона в гараже пострадало четыре человека. Об этом 13 января сообщает источник «Известий».

Отмечается, что после детонации баллона начался пожар, пламенем было охвачено 30 кв. м. Четыре человека, пострадавших в результате взрыва, были госпитализированы.

Ранее, 10 января, три человека погибли и еще один пострадал в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Караганде. По предварительным данным, взрыв раздался в квартире на восьмом этаже 16-этажного здания, после чего началось горение открытым пламенем.