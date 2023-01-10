Три человека погибли при взрыве газа в многоэтажном доме в Караганде
Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Караганде. Три человека погибли, еще один пострадал. Ведется эвакуация жителей, сообщает во вторник, 10 января, пресс-служба МЧС Казахстана.
По предварительным данным, взрыв раздался в квартире на восьмом этаже 16-этажного здания, после чего началось горение открытым пламенем.
«В подъезде сильное задымление. Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация людей»,— говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Всего привлечено 50 человек личного состава и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.
Там также сообщили, что для обогрева жильцов дома к месту происшествия следуют три вахтовых автобуса областного департамента по ЧС.
Причины ЧП устанавливаются.
Ранее в этот день стало известно, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в подмосковной Коломне. В результате были повреждены входные двери двух квартир и выбиты стекла на лестничных клетках. Один из находившихся в помещении жителей был госпитализирован в тяжелом состоянии.