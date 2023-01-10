Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне
Взрыв бытового газа произошел во вторник, 10 января, в жилом многоквартирном доме на улице Тимохина в подмосковной Коломне.
По данным «Известий», пострадал один человек — мужчина 2000 года рождения. Характер его травм на данный момент неизвестен.
После взрыва открытого горения не последовало. Во втором подъезде оказались выбиты стекла на лестничных клетках. Также повреждены входные двери в двух квартирах, в одной из них разрушена перегородка между кухней и санузлом.
Повреждения несущих конструкций нет.
В ноябре мужчина пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Солнечногорске.