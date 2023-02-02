Украинских военных начнут обучать работе на Leopard 2 на следующей неделе

Обучение украинских солдат работе с танками Leopard 2 начнутся на следующей неделе, сотни украинских военных уже отправили на места в Польше и Германии. Об этом 2 февраля сообщила газета Finanсial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, обучение продлится около шести недель. На данный момент должностные лица размышляют о путях доставки танков на Украину.

«Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки.[Есть еще] запчасти, боеприпасы — а время ограничено», — цитирует Finanсial Times одного из чиновников.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки странами Запада тяжелого вооружения Киеву не приведут к решению украинского конфликта. Он также назвал отправку танков на Украину рискованным решением и указал на то, что это будет «полезно только оружейным магнатам».

25 января Президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams. В администрации американского лидера, однако, отметили, что на это могут уйти месяцы.

В этот же день правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. 26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».