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Сербские депутаты подрались во время выступления Вучича в парламенте

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Фото: RTS 2
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Депутаты сербской скупщины (парламента) подрались во время выступления президента страны Александра Вучича на открытом заседании парламента, посвященном переговорам Белграда и Приштины. Об этом сообщает 2 февраля сербское издание 24 Sedam.

Сербский лидер представил членам парламента страны государственный план из 10 пунктов в отношении Косово и Метохии.

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Вучич отметил, что страна столкнулась с шантажом со стороны международного сообщества в отношении данной проблемы, и предложил свой план по продолжению своего европейского пути и экономического прогресса Сербии, сохраняя при этом сербов в Косово и Метохии, а также безопасность для них и их детей.

Данному плану не слишком обрадовались представители оппозиции. Держа в руках плакат с надписью «Нет ультиматуму!» в какой-то момент группа депутатов направилась к трибуне, где сидел президент, и устроила потасовку. До этого во время его выступления парламентарии выкрикивали в адрес лидера страны оскорбления, а в конце попытались на него напасть.

Ранее 2 февраля Вучич на заседании парламента заявил, что вступление в Европейский союз (ЕС) поддерживает менее 43% населения Сербии, хотя это является жизненно важным для страны. Президент Сербии добавил, что Запад угрожает не позволить стране вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного ФРГ и Францией.

Также президент Сербии исключил вступление страны в НАТО. А кроме того указал, что косовоалбанские власти в Приштине хотят выставить себя для мира «балканским вариантом» президента Украины Владимира Зеленского и жертвой, а Сербию — представить агрессором.

Ранее, 23 января, Вучич признался в готовности оставить пост главы государства, если это поможет спасти страну.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

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