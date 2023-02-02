Вучич исключил вступление Сербии в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич исключил вступление страны в НАТО. Об этом он заявил 2 февраля во время специального заседания парламента.

«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет, и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», — заявил глава сербского государства.

В то же время Вучич заявил, что вступление в Европейский союз (ЕС) поддерживает менее 43% населения Сербии, хотя это является жизненно важным для страны. Президент добавил, что Запад угрожает не позволить стране вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного ФРГ и Францией.

Ранее, 23 января, сербский лидер заявил, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

8 января Вучич рассказал, что командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отказало Белграду в запросе на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию. По его словам, данный ответ был ожидаемый и предсказуемый.

1 января «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти также заявлял, что Косово хочет увеличить численность солдат НАТО «для укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан». Он отмечал, что увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит оборонительные усилия.

В Косово дислоцировано около 3,8 тыс. солдат KFOR — международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из ФРГ. Предполагалось, что в регион могут направить еще 400 немецких военнослужащих.