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Премьер-министр Финляндии подтвердила планы вступить в НАТО вместе со Швецией

Премьер-министр Финляндии подтвердила планы вступить в НАТО вместе со Швецией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в НАТО вместе со Швецией
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Фото: REUTERS/TT News Agency/Jonas Ekstromer
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Совместное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в общих интересах всех стран альянса. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в четверг, 2 февраля, на брифинге по итогам своих переговоров с шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

«Важно, чтобы сегодня мы подали четкий сигнал. Финляндия и Швеция вместе подали заявку на членство, и все заинтересованы в том, чтобы мы вместе вступили в НАТО. Обе страны соответствуют всем критериям членства. Мы хотим, чтобы Турция и Венгрия быстро ратифицировали наше членство», — сказала Марин.

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По ее словам, есть очень веские причины, по которым Финляндия и Швеция подали заявку одновременно.

«Мне не нравится эта дискуссия, в которой Швеция рассматривается как проблема. Швеция — не проблема», — заявила премьер-министр.

Ранее в этот же день газета Al Arabia со ссылкой на исследование финской компании Taloustutkimus написала, что более половины опрошенных финнов поддерживают вступление в НАТО, даже если присоединение Швеции к альянсу будет отложено. По данным исследования, 53% респондентов считают, что Финляндии не нужно ждать одобрения заявки Швеции, чтобы присоединиться к НАТО. И только 28% считают, что страны должны вступить в альянс вместе.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО. От отметил, что до тех пор, пока в стране проходят акции по осквернению Корана на фоне бездействия властей, Швеция может не «тратить время впустую», пытаясь вступить в альянс. В тоже время турецкий лидер положительно оценил шансы Финляндии на присоединение к альянсу, но заметил, что Хельсинки должен занять «адекватную позицию», чтобы рассчитывать на поддержку Анкары в этом вопросе.

30 января Чавушоглу допустил, что Анкара пойдет на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО вместе со Стокгольмом.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января с одобрения местных властей сжег копию Корана перед турецким посольством в Стокгольме. Тогда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение священной книги является явным преступлением ненависти.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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