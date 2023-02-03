Сорное дело: в России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора

В России могут снизить расходы ЖКУ на вывоз мусора. Так, предлагается рассчитывать стоимость услуги, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу. Также собственников нескольких квартир, в которых никто не живет, могут полностью освободить от платы. Инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы, с копией документа ознакомились «Известия». Расчет по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, может обходиться людям вдвое дешевле, а юридическим лицам — даже в разы, считают эксперты.

Фактическая плата

В России предложили рассчитывать плату за вывоз мусора (обращение с ТКО), исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как сейчас. Закон сегодня разрешает использовать такой механизм. Для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором.

Но управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) зачастую сталкиваются с сопротивлениями регоператоров, говорится в письме зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Депутаты в свою очередь попросили Минстрой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз, исходя из фактически произведенных отходов, если собственники жилья приняли такое решение. С копией документа ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Минстрой.

Сейчас плата за обращение с ТКО рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека. Их устанавливают региональные власти. Обычно они принимают решение использовать для расчетов именно площадь, уточнил руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров. Так, в подмосковном Сергиевом Посаде тариф в 2023 году равен 866,1 рубля за кубометр. Норматив накопления мусора для Московской области — 0,114 кубометра на 1 кв. м жилья. Для квартиры площадью 60 кв. м расчет выглядит так: «60 х 866,1 х 0,114 = 5924,124 рубля в год, или 463,677 рубля в месяц», привел он пример.

При оплате по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, люди могут сэкономить более чем вдвое, а юрлица и того больше. Например, торговым центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с учетом внушительной площади молла, сказал эксперт.

По словам исполнительного директора ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, плата за обращение с ТКО должна рассчитываться, исходя из фактического количества и объема контейнеров, если в регионе ввели раздельное накопление мусора, — такой акт должны выпустить местные власти. Но согласно законодательству, он носит рекомендательный характер, напомнил Содном Будатаров. Поэтому у граждан всё равно есть право выбора фактического метода.

При этом существует проблема, когда к площадке с мусорными контейнерами имеется доступ для разных людей — тогда определить, сколько отходов образовано конкретным потребителем, невозможно, сказал Руслан Губайдуллин. Также, по его словам, при определении объема по факту начисление платы будет распределяться в среднем на определенное количество жильцов, добавил он.

По сути, при раздельном накоплении на контейнерной площадке объем отходов не меняется, он просто будет разделен на виды, полагает Руслан Губайдуллин. Поэтому, по его мнению, уменьшение при начислении по факту вряд ли возможно, а с учетом увеличения отдельных статей затрат у регионального оператора плата, скорее всего, вырастет.

В то же время, как отметил Содном Будатаров, при раздельном сборе мусора его объем уменьшается за счет того, что часть людей сдает на переработку, например, стекло, пластик, бумагу.

— Нужно дать УК и ТСЖ возможность рассчитываться по факту накопления мусора, в том числе при ведении его раздельного сбора в домах, где организован допуск к контейнерам только для жителей. Такой подход мотивирует вести раздельный сбор мусора, что приводит к уменьшению платежей за ТКО, — сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Законодательный запрет на отказ перехода на расчет платы за вывоз мусора по факту нужен, потому что это право отстаивают через суд, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Предлагаемые изменения упростят этот путь и снизят издержки для собственников жилья, подчеркнул он.

Честные расчеты

Также депутаты предложили владельцам двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, отменить плату за вывоз мусора (ТКО). Для доказательства того, что помещение пустует, нужно использовать показания электросчетчиков. Также предлагается не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

— Нам приходят многочисленные обращения граждан, в которых содержатся жалобы на несправедливость расчетов платы за обращение с ТКО. Необходимо менять это положение и выставлять людям счета только за предоставленную услугу, — сказала Светлана Разворотнева.

Освобождение собственников пустующих квартир от платы за обращение с ТКО справедливое, хоть и трудно администрируемое решение, сказал Александр Якубовский.

Предлагаемая норма не снизит расходы региональных операторов, считает заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК РЭО Алексей Макрушин. Мусоровоз приезжает на контейнерную площадку независимо от того, пользуется ли владелец своей квартирой или нет, подчеркнул он. Кроме того, им придется вести очень сложный технический учет: как часто зажигался свет в квартире, можно ли это считать проживанием или нет. Тех, кто будет нести издержки от реализации этой идеи, будет больше, чем тех, кто выиграет, подчеркнул он.

Изменения коснутся крайне небольшого числа собственников, но создадут большие сложности в администрировании платежей, согласен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Сегодня человек может не проживать в квартире, а завтра там решить переночевать, но успеет ли произвести мусор — непонятно, добавил он.

Кроме того, пустующих квартир не так уж и много, большинство из них всё же сдается, добавил заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.