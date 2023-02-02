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Европарламент лишил неприкосновенности еще двух депутатов за коррупцию

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Фото: Wikipedia.org
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Два депутата Европарламента (ЕП) лишены неприкосновенности в связи с обвинениями в коррупции, которые связаны с чемпионатом мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Такое решение было вынесено 2 февраля на сессии ЕП в Брюсселе и принято подавляющим большинством голосов.

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Неприкосновенности лишились бельгийский евродепутат Марк Тарабелла и итальянский Андреа Коццолино. Ранее оба были исключены из фракции социалистов. При этом свою причастность к коррупционному скандалу парламентарии отрицают.

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре 2022 года. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже предложил распустить Европарламент в связи с уличением в коррупции зампредседателя органа Евы Кайли. Ее 9 декабря задержали в Бельгии по делу о взятках, связанному с ЧМ-2022 в Катаре.

Позже бельгийская газета Le Soir опубликовала показания Кайли, в которых та призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем.

2 января сообщалось, что председатель Европейского парламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения иммунитета еще двух депутатов из-за обвинений в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии. 16 января ЕП начал процедуру снятия депутатской неприкосновенности c других четырех депутатов, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета.

18 января Орбан, комментируя коррупционный скандал в Брюсселе, предположил, что к чемпионату Европы по футболу в 2024 году числа заподозренных в коррупции евродепутатов хватит на футбольную команду.

В том же месяце президент Польши Анджей Дуда указал, что Евросоюз не должен учить другие страны верховенству права после коррупционного скандала в Европейском парламенте.

До этого, 31 декабря, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европейский парламент оказался в моральном кризисе из-за коррупционных скандалов. По ее словам, всё больше людей в Европе считают, что Европарламент страдает от дефицита легитимности и демократии.

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