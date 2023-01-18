Орбан предложил к ЧЕ набрать футбольную команду из коррумпированных евродепутатов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал коррупционный скандал в Брюсселе, предположив, что к чемпионату Европы (ЧЕ) по футболу в 2024 году число заподозренных в коррупции евродепутатов хватит на футбольную команду.

16 января Европарламент (ЕП) приступил к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех депутатов, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета.

«Скоро за решеткой будет достаточно коррумпированных депутатов Европарламента, чтобы сформировать собственную футбольную команду в тюрьме. <...> Они могли бы даже попасть на Евро-2024», — написал Орбан в Twitter.

Также ранее Орбан выступил за реформу Европарламента, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз не должен учить другие страны верховенству права после коррупционного скандала в Европейском парламенте.

В декабре 2022 года зампредседателя ЕП Еву Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Позже бельгийская газета Le Soir опубликовала показания Кайли, в которых та призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем.