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Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в Евросоюзе
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Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в Евросоюзе

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 декабря призвал «осушить коррупционное болото» в Евросоюзе.

Дохи номер: как поддержка Катара обернулась скандалом для Европарламента
И почему эта история несильно скажется на имидже страны — хозяйки чемпионата мира по футболу

«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры. <…> Время осушить болото в Брюсселе», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Он отметил, что у чиновников продолжаются обыски, полиция изымает миллионы евро и все гадают, какие еще политики из Брюсселя могут быть коррумпированы.

«По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», — отметил Орбан.

На прошлой неделе экс-замглавы Европарламента (ЕП) Еву Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу (ЧМ) в Катаре.

В результате обыска в ее доме были обнаружены мешки с деньгами.

Также задержан партнер Кайли. После более 15 обысков задержали бывшего депутата ЕП Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. Их заключили под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

Задержанных обвиняют в том, что за вознаграждение от Дохи они пытались способствовать улучшению имиджа Катара в качестве страны — хозяйки ЧМ по футболу.

Депутаты ЕП 13 декабря абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

22 декабря суд рассмотрит дело Кайли.

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