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Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона

Президент Польши Дуда: ЕС не имеет права учить другие страны верховенству права после коррупционного скандала
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Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER
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Евросоюз не имеет права учить другие страны верховенству права после коррупционного скандала в Европейском парламенте. Об этом 17 января заявил президент Польши Анджей Дуда.

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«Прежде всего представители европейских институтов, институтов Евросоюза должны наконец перестать прикрываться фразами о верховенстве права, которое, как мы видим из их деятельности, имеет не много общего», — заявил он на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Дуда также выразил возмущение тем, что скандал расследуется не европейскими органами, а бельгийской прокуратурой.

«Это не европейские институты выявили преступления, а бельгийская прокуратура, сотрудничая с французской прокуратурой. Они должны из этого сделать выводы. Вместо того чтобы поучать других, они должны подумать о верховенстве права в своих рядах», — отметил глава государства.

9 декабря прошлого года зампредседателя Европарламента Еву Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Позднее власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. 13 декабря депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

В дальнейшем, 22 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом с участием Кайли. Он отметил, что только таким образом можно будет восстановить доверие к ЕП.

31 декабря министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европейский парламент оказался в моральном кризисе из-за коррупционных скандалов. По ее словам, он давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Министр напомнила, что Венгрия в прошлом предлагала реформировать Европарламент и изменить процедуру выборов, чтобы в них участвовали действующие депутаты национальных собраний.

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