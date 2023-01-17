Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона
Евросоюз не имеет права учить другие страны верховенству права после коррупционного скандала в Европейском парламенте. Об этом 17 января заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Прежде всего представители европейских институтов, институтов Евросоюза должны наконец перестать прикрываться фразами о верховенстве права, которое, как мы видим из их деятельности, имеет не много общего», — заявил он на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Дуда также выразил возмущение тем, что скандал расследуется не европейскими органами, а бельгийской прокуратурой.
«Это не европейские институты выявили преступления, а бельгийская прокуратура, сотрудничая с французской прокуратурой. Они должны из этого сделать выводы. Вместо того чтобы поучать других, они должны подумать о верховенстве права в своих рядах», — отметил глава государства.
9 декабря прошлого года зампредседателя Европарламента Еву Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Позднее власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. 13 декабря депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.
В дальнейшем, 22 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом с участием Кайли. Он отметил, что только таким образом можно будет восстановить доверие к ЕП.
31 декабря министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европейский парламент оказался в моральном кризисе из-за коррупционных скандалов. По ее словам, он давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Министр напомнила, что Венгрия в прошлом предлагала реформировать Европарламент и изменить процедуру выборов, чтобы в них участвовали действующие депутаты национальных собраний.