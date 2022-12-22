Орбан предложил распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 декабря предложил распустить Европарламент (ЕП) в связи с разразившимся коррупционным скандалом.
Он отметил, что только таким образом можно будет восстановить доверие к ЕП.
«Нынешний скандал в Европарламенте является показательным. Антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными», — написал Орбан в Twitter.
После этого, по мнению венгерского премьера, следует составить парламент из национальных депутатов, что будет гарантировать больший надзор и подотчетность.
9 декабря зампредседателя ЕП Еву Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.
14 декабря Кайли не смогли доставить в суд для избрания ей меры пресечения из-за забастовки охранников тюрьмы и перенесли заседание на 22 декабря.
Бельгийская газета Le Soir опубликовала показания Кайли, в которых та призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем.