Министр юстиции Венгрии заявила о моральном кризисе Европарламента

Европейский парламент оказался в моральном кризисе из-за коррупционных скандалов. Об этом 31 декабря заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

«Европейский парламент, который бесчисленное количество раз использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, сейчас переживает моральный кризис», — заявила она в интервью Magyar Nemzet.

По ее словам, всё больше людей в Европе считают, что Европарламент страдает от дефицита легитимности и демократии.

«Европарламент уже давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Мы видим, что в последнее время в кризисных ситуациях, таких как миграция, эпидемия коронавируса, война или вопрос о деньгах ЕС, на которые венгерский народ имеет полное право, Европарламент всегда был скорее частью проблемы, чем частью ее решения», — отметила Варга.

Министр напомнила, что Венгрия в прошлом предлагала реформировать Европарламент и изменить процедуру выборов, чтобы в них участвовали действующие депутаты национальных собраний.

Ранее, 22 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом с участием зампредседателя органа Евы Кайли.

9 декабря Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Позднее, 12 декабря, власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

Бельгийская газета Le Soir опубликовала показания Кайли, в которых та призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем.