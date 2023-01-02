Европарламент начал процесс срочного лишения двух депутатов иммунитета

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета из-за обвинений в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник, 2 января, на сайте Европарламента.

«С самого первого момента Европейский парламент сделал всё, что в его силах, чтобы помочь расследованиям, и мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности. Виновные увидят, что этот парламент на стороне закона. Коррупция не может окупаться, и мы сделаем всё, чтобы с ней бороться», — приводятся в сообщении слова Метсолы.

В нем также отмечается, что уже были приняты первые меры процедурного характера. О них председатель объявит на пленарном заседании 16 января, затем запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения.

Метсола попросила все службы и комитеты уделить этой процедуре первоочередное внимание, чтобы завершить ее до 13 февраля. Глава Европарламента также заявила, что изложит свои намерения относительно реформ в ближайшие недели, включая пересмотр действующих правил.

При этом о каких депутатах идет речь, в документе не уточняется. Депутатской неприкосновенности, скорее всего, будут лишены лица, замешанные в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре.

Ранее, 31 декабря, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европейский парламент оказался в моральном кризисе из-за коррупционных скандалов. По ее словам, он давно отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Министр напомнила, что Венгрия в прошлом предлагала реформировать Европарламент и изменить процедуру выборов, чтобы в них участвовали действующие депутаты национальных собраний.

До этого, 22 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом с участием зампредседателя органа Евы Кайли, которую 9 декабря задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с ЧМ-2022.