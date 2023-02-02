Франция стала пятой временно закрывшей консульство в Стамбуле страной

Генеральное консульство Франции в Стамбуле приостановило свою работу и стало пятым диппредставительством, которое приняло подобное решение. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба консульства.

«Генеральное консульство Франции в Стамбуле закрыто для посещения в четверг 2 февраля и пятницу 3 февраля. По административным вопросам с нами можно связаться по электронной почте», — говорится в сообщении.

Таким образом консульства уже пяти стран — Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции и ФРГ — сообщили о закрытии своих отделений в Стамбуле на фоне заявления американского посольства в Турции о возможных терактах на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе.

В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, а также улица Истикляль, где расположены дипмиссии ряда стран.

В свою очередь российское генконсульство в Стамбуле 1 февраля сообщило, что продолжает свою работу в штатном режиме.

2 февраля глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил о том, что закрытие ряда консульств в Стамбуле связано с тем, что некоторые из стран Запада развязал «психологическую войну» против Турции. В тот же день газета Yeni Şafak указала, что власти США не предоставляли Турции свои разведданные о якобы готовящихся в стране терактах, как и власти других западных стран.

Как отметил политолог Малек Дудаков 30 января выразил сомнения в вероятности новых терактов в Турции — как в Стамбуле, так и в других частях страны. Он отметил, что США просто хотят продемонстрировать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. И только с этим и связан их призыв к американцам не находиться на территории Турции.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ноябре 2022 года. Тогда взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.