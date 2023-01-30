Политолог оценил вероятность терактов в Стамбуле

Политолог Малек Дудаков усомнился в вероятности новых терактов в Турции — в Стамбуле или других частях страны.

Ранее в этот день посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе.

В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Кроме этого, в посольстве призвали граждан США избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность, пишет сайт kp.ru.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 30 января, Дудаков отметил, что ситуация в Турции на данный момент достаточно нестабильная, в стране развивается экономический кризис, также существуют внутриполитические и внешнеполитические конфликты, однако это не гарантирует повторения терактов.

«На мой взгляд, американцы переигрывают», — считает Дудаков.

Политолог допустил, что главной задачей США является давление на власти Турции в рамках противостояния по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Дудаков указал на то, что США просто хотят продемонстрировать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. В этой связи их призыв к американцам не находиться на территории Турции или эвакуация американских граждан из страны может использоваться с целью сокращения инвестиций США в экономику Турции.

7 января стало известно, что турецкая полиция задержала двух предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Правоохранительным органам пришлось прострелить колеса автомобиля, на котором подозреваемые пытались скрыться, отмечает телеканал «Звезда».

3 января в Стамбуле задержали иностранца, который готовил нападение на туристов и туристические объекты Турции.

Крупный теракт произошел в Стамбуле в конце 2022 года. Так, в ноябре взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. Среди пострадавших были трое российских граждан. После этого были задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта.

Турецкое МВД отказалось принимать слова соболезнования от властей США, отмечает телеканал «360».