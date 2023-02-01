Генконсульство России в Стамбуле сообщило о штатном режиме работы

Российское генконсульство в Стамбуле продолжает работать в штатном режиме на фоне сообщений о готовящемся якобы теракте в центре города. Об этом 1 февраля пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя дипмиссии.

«Консульство продолжает работать в штатном режиме», — сообщили в консульстве.

Известно, что консульства Великобритании, Нидерландов и Германии, также расположенные в Стамбуле, объявили о прекращении приема посетителей 1 февраля из соображений безопасности. Консульство ФРГ подчеркнуло, что все визовые и паспортные вопросы были приостановлены.

Ранее, 30 января, посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, а также улица Истикляль, где расположены дипмиссии ряда стран.

В свою очередь политолог Малек Дудаков усомнился в вероятности новых терактов в Турции — в Стамбуле или других частях страны. Политолог допустил, что главной задачей США является давление на власти Турции в рамках противостояния по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Крупный теракт произошел в Стамбуле в конце 2022 года. Так, в ноябре взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. Среди пострадавших были трое российских граждан. После этого были задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта.