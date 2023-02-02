В Турции указали на ведение Западом «психологической войны» против страны

Ряд стран Запада развязал «психологическую войну» против Турции, начав закрывать свои диппредставительства. Как отметил 2 февраля глава МВД страны Сулейман Сойлу, посольства закрываются под предлогом якобы возможной террористической угрозы, однако доказательств этого никто не предоставляет.

«Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными. Они начали эту психологическую войну в тот день, когда мы объявили о том, что готовимся принять 60 млн туристов и имеем $46 млрд доходов от туристической отрасли», — указал министр, находясь в Анкаре.

Глава МВД добавил, что ни одна из стран, заявивших о вероятности терактов и даже назвав места предполагаемых инцидентов, не обращалась в профильные турецкие ведомства, которые занимаются безопасностью, передает телеканал NTV Haber.

Сойлу признал, что «угроза терроризма в Турции все еще не исчезла», однако она уже не «номер один» на повестке дня. По его словам, против Турции начата «международная операция», а ведут ее те же страны, которые стояли за попыткой государственного переворота в стране 15 июля 2016 года.

Ранее 2 февраля газета Yeni Şafak указала, что власти США не предоставляли Турции свои разведданные о якобы готовящихся в стране терактах, как и власти других западных стран.

Ранее на текущей неделе о вероятности терактов против иностранцев, которые могут произойти в крупных турецких городах, предупредили своих граждан в дипмиссиях США и Франции. Там отметили, что террористические акты будут связаны с прошедшими в Европе несколькими акциями по сожжению Корана. После в Стамбуле свои генконсульства закрыли Нидерланды, Франция, Германия и Великобритания, обоснуя это соображениями безопасности.

1 февраля российское генконсульство в Стамбуле сообщило, что на фоне сообщений о якобы готовящемся теракте в центре города продолжает свою работу в штатном режиме.

В свою очередь политолог Малек Дудаков 30 января выразил сомнения в вероятности новых терактов в Турции — как в Стамбуле, так и в других частях страны. Он отметил, что США просто хотят продемонстрировать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. И только с этим и связан их призыв к американцам не находиться на территории Турции.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ноябре 2022 года. Тогда взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.