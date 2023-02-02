В Турции заявили об отсутствии разведданных о готовящихся в стране терактах

Турция не получала разведывательные данные от США или других стран о готовящихся в стране терактах. Об этом 2 февраля сообщила газета Yeni Şafak.

«Источники в разведке и службах безопасности заявили, что никакой разведывательной информации или предупреждения от США и других стран не поступало. МВД также заявило, что необходимые меры предосторожности против провокаций были приняты заранее, до заявлений этих стран. Было указано, что в случае обмена разведданными информация тщательно анализируется», — сообщило издание.

30 января посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, а также улица Истикляль, где расположены дипмиссии ряда стран.

1 февраля консульства Великобритании, Нидерландов, Франции и Германии, также расположенные в Стамбуле, объявили о прекращении приема посетителей из соображений безопасности. Представительство ФРГ подчеркнуло, что все визовые и паспортные вопросы были приостановлены.

В свою очередь российское генконсульство в Стамбуле сообщило 1 февраля, что продолжает работать в штатном режиме на фоне сообщений о готовящемся якобы теракте в центре города.

Политолог Малек Дудаков усомнился в вероятности новых терактов в Турции — в Стамбуле или других частях страны. Он допустил, что главной задачей США является давление на власти Турции в рамках противостояния по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в конце 2022 года. Так, в ноябре взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. Среди пострадавших были трое российских граждан. После этого были задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта.