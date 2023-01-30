Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула
Посольство США предупредило 30 января своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула.
«Посольство США предупреждает, [что] целями [терактов] могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места», — говорится в полученном «РИА Новости» сообщении диппредставительства.
В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
Дипломаты порекомендовали избегать скопления людей, отслеживать сообщения в прессе и обращать внимание на свое окружение.
7 января стало известно, что турецкая полиция задержала двух предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Также 3 января в Стамбуле задержали иностранца, который готовил нападение на туристов и туристические объекты Турции.
Крупный теракт произошел в Стамбуле в конце 2022 года. Так, в ноябре взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. Среди пострадавших были трое российских граждан. После этого задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта.