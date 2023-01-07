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В Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков ИГ

В Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков ИГ

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Фото: İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом в субботу, 7 января, сообщила газета Sabah.

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Подозреваемые оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана. За несколько часов до наступления Нового года 31 декабря они пытались скрыться от следивших за ними сотрудников правоохранительных органов в стамбульском районе Башакшехир. Однако полиция остановила автомобиль, прострелив колеса.

Мужчины задержаны. Один из них помещен под стражу. В отношении другого начата процедура депортации.

По данным полиции, боевики планировали теракт, аналогичный совершенному в Стамбуле этой же организацией в ночь на 1 января 2017 года в центре развлечений. Тогда в результате террористического акта погибли 39 человек.

Ранее, 3 января, в Стамбуле задержали иностранца, который готовил нападения на туристов и туристические объекты Турции. Иностранец, предположительно, является членом ИГ. Отмечалось, что за несколько дней до задержания он разместил в социальных сетях видео, в котором «произвел пропаганду организации теракта против Турции, особенно в районах сосредоточения иностранных туристов и граждан». После этого его вычислили и задержали.

16 декабря на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыр, произошел взрыв. Сообщается, что припаркованный автомобиль взорвался во время проезда рядом с ним автобуса с полицейскими. В результате взрыва пострадали восемь полицейских и один гражданский. Потерпевших госпитализировали.

До этого, 13 ноября, мощный взрыв прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 человек, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.

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