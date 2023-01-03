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В Стамбуле задержали планировавшего нападения на туристов иностранца

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Фото: Global Look Press/Onur Dogman
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В Стамбуле задержали иностранца, который готовил нападения на туристов и туристические объекты Турции. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber во вторник, 3 января.

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Как утверждает телеканал, иностранец, предположительно, является членом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Отмечается, что за несколько дней до задержания, иностранец разместил в социальных сетях видео, в котором «произвел пропаганду организации теракта против Турции, особенно в районах сосредоточения иностранных туристов и граждан». После этого его вычислили и задержали.

В ходе обысков по месту его жительства были изъяты вымпелы с символами ИГ и использованные при для их изготовлении шаблоны, краски и формы.

28 декабря министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что правоохранительные органы Турции задержали пятерых злоумышленников, планировавших устроить теракт в стране.

Ранее, 16 декабря, на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыре, произошел взрыв. Сообщается, что припаркованный автомобиль взорвался во время проезда рядом с ним автобуса с полицейскими. В результате взрыва пострадали восемь полицейских и один гражданский. Потерпевших госпитализировали.

До этого, 13 ноября, мощный взрыв прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 человек, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.

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