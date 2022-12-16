Теракт произошел в турецком Диярбакыре

Взрыв произошел в городе Диярбакыре юго-востоке Турции, припаркованный автомобиль взорвался во время проезда рядом с ним автобуса с полицейскими. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Haber Turk.

Инцидент произошел в 05:10 по местному времени (совпадает с мск). В результате взрыва пострадали восемь полицейских и один гражданский. Пострадавших госпитализировали.

«В качестве меры предосторожности полицейские были доставлены в больницу, их обследовали», — рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, задержаны двое подозреваемых в организации взрыва.

Как указали местные власти в Twitter, произошедшее квалифицируется как теракт. По их данным, пострадали девять правоохранителей.

В 2019 году в Диярбакыре в результате теракта погибли четыре человека и 13 были ранены. Тогда автомобиль взорвался во время проезда по дороге.

13 ноября этого года мощный взрыв прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 подозреваемых, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.