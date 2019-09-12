Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции

Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба губернатора провинции Диярбакыр.

По ее данным, по дороге ехал гражданский автомобиль, когда произошел взрыв.

«13 человек отправлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь», — отмечает турецкий телеканал NTV в четверг, 12 сентября. По предварительной информации, взорвалась заложенная мина.

На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов и медики.

В августе на складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов. Жители районов, прилегающих к складу, эвакуированы. Дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.