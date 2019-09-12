Прямой эфир

Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба губернатора провинции Диярбакыр.

По ее данным, по дороге ехал гражданский автомобиль, когда произошел взрыв.

«13 человек отправлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь», — отмечает турецкий телеканал NTV в четверг, 12 сентября. По предварительной информации, взорвалась заложенная мина.

На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов и медики.

В августе на складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов. Жители районов, прилегающих к складу, эвакуированы. Дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У посольства США в Кабуле произошел взрыв в годовщину 11 сентября
Число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 68

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019