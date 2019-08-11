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Число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 68

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Фото: REUTERS/Emmanuel Herman
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В результате взрыва бензовоза в городе Мoрoгoрo на востоке Танзании, по уточненным данным, погибли 68 человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет местная газета The Citizen.

Ранее сообщалось о 60 погибших и 70 пострадавших. По данным ТАСС, президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур в связи с происшествием.

Уточняется, что среди погибших и пострадавших в основном местные жители, которые собирали вылившееся из перевернувшегося бензовоза топливо.

Взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся около машины мужчин закурил сигарету, утверждают очевидцы. В настоящее время пожарные ликвидируют последствия ЧП.

В начале июля сообщалось, что более 60 человек стали жертвами взрыва бензовоза в нигерийском штате Бенуэ.

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