Власти Ачинска предупредили о промышленных взрывах на руднике

Власти города Ачинска Красноярского края распространили предупреждение о запланированных взрывах на территории Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината. Подрывы проведут на следующей неделе.

Сообщение о мероприятиях опубликовано на портале мэрии в воскресенье, 11 августа. «13, 14 ,15, 16 августа с 12:00–13:00 часов на территории Мазульского известнякового рудника АГК будут проводиться плановые взрывные работы», — отметили в администрации города, уточняет RT.

По данным мэрии, данные взрывы — регулярный процесс в работе карьера, они проводятся регулярно для добычи горной массы. Жителей Ачинска и Ачинского района просят соблюдать спокойствие.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар, последовали взрывы, после которых спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа, пострадали 30 человек. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд.