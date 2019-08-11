Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии

В Бразилии на заводе биотоплива прогремел взрыв. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся информации, после взрыва пожар охватил хранилище этанола, где находилось около 30 тыс. т топлива.

Пожарные пытаются сдержать огонь и не дать ему распространиться на другие здания. Однако потушить возгорание пока нельзя, поскольку у спасателей нет специальной пены. Выгорание же топлива может занять несколько дней.

На предприятии отметили, что в результате взрыва никто не пострадал.

20 июля сообщалось, что в Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек.