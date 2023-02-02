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В МИДе пообещали ответить на выдворение Австрией четырех российских дипломатов

МИД: Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов персонами нон грата
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия ответит на объявление министерством иностранных дел Австрии персонами нон грата четырех российских дипломатов. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в МИД РФ.

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«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в министерстве ТАСС.

МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и приказал им покинуть территорию страны 2 февраля. Отмечалось, что два дипломата из российского посольства якобы «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Еще два дипломата из числа представителей постоянной миссии РФ при ООН якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

Никаких подробностей австрийская сторона не приводит.

До этого, 23 января, власти Латвии обязали посла России покинуть страну до 24 февраля. Также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что власти страны приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Позже в ответ на это МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель.

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