МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш должен покинуть территорию России в течение двух недель. Об этом 27 января заявили в МИД РФ.

Временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка была вызвана в здание министерства, ей был выражен протест в связи с решением страны о понижении уровня дипотношений.

«Обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом — в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», — сказано в заявлении министерства.

В МИДе также заявили, что демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия.

«Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников», — отметили в ведомстве.

23 января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сделал заявление о принятом республикой решении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter, добавив, что Латвия «требует от России действовать соответствующим образом». Это делается в знак солидарности с Эстонией.

В тот же день Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Ранее, 11 января, Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

Власти Латвии наряду с Эстонией и другими странами Балтии ведут недружественную политику в отношении РФ. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января Ринкевичс отметил, что в интересах Риги добиться разгрома России в конфликте на Украине.