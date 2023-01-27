Реклама
Прямой эфир
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
В Чехии начался второй тур президентских выборов
Мир
Зеленский негативно оценил планы по прибытию танков M1 Abrams к августу
Общество
Суд арестовал главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Мир
Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии
Политика
МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Экономика
Bloomberg сообщило о нежелании США менять потолок цен на российскую нефть
Мир
В США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения
Мир
Сестра Ким Чен Ына осудила США за накачивание Украины оружием
Политика
Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста зарплат и снижения бедности
Общество
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ
Мир
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш должен покинуть территорию России в течение двух недель. Об этом 27 января заявили в МИД РФ.

Статус контактов: последуют ли высылки российских послов из стран ЕС
И какие государства могут понизить дипотношения с Москвой вслед за Прибалтикой

Временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка была вызвана в здание министерства, ей был выражен протест в связи с решением страны о понижении уровня дипотношений.

«Обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом — в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», — сказано в заявлении министерства.

В МИДе также заявили, что демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия.

«Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников», — отметили в ведомстве.

23 января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс сделал заявление о принятом республикой решении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом он написал в Twitter, добавив, что Латвия «требует от России действовать соответствующим образом». Это делается в знак солидарности с Эстонией.

В тот же день Москва понизила уровень дипотношений с Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве РФ объяснили, что это решение было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Ранее, 11 января, Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

Власти Латвии наряду с Эстонией и другими странами Балтии ведут недружественную политику в отношении РФ. Она особенно усилилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса. 10 января Ринкевичс отметил, что в интересах Риги добиться разгрома России в конфликте на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023