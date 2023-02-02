МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщается на странице министерства в Twitter.

Им приказано покинуть территорию страны.

Отмечается, что двое из дипломатов являются членами постоянной миссии РФ при ООН в Вене, еще двое — сотрудники посольства.

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами», — говорится в сообщении.

При этом дипломаты из числа представителей постоянной миссии РФ при ООН якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

Изначально информация о высылке дипломатов появилась в СМИ.

23 января власти Латвии обязали посла России покинуть страну до 24 февраля. Также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что власти страны приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией.

Позже в ответ на это МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель.