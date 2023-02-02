Лавров уличил Запад в желании превратить Грузию в раздражитель для России

Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России, заявил 2 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров.

«То, что Грузию хотели бы превратить в очередной раздражитель, вернуть ситуацию к тем «саакашвиливским», агрессивным временам, у меня сомнений нет», — отметил министр в интервью «РИА Новости».

При этом, по словам Лаврова, Тбилиси в вопросе санкций против Москвы руководствуется национальными интересами.

Он привел в пример позицию грузинского правительства, которое в ответ на требование присоединиться к рестрикциям разъясняет, что страна торгует с Россией, получает энергоносители, принимает туристов.

Лавров добавил, что такой подход отвечает как интересам государства, так и народу Грузии.

В декабре 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет оказывать военную поддержку Украине. Он отметил, что стране неоднократно поступали просьбы об открытии второго фронта против России, но власти республики не пойдут на это.

В свою очередь директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отметил прагматичную линию правительства Грузии, несмотря на призывы к Тбилиси со стороны недружественных государств открыть второй фронт против Москвы.

При этом еще весной прошлого года Гарибашвили отмечал, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами народа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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