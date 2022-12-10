В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Россия отмечает прагматичную линию правительства Грузии, несмотря на призывы к Тбилиси со стороны недружественных государств открыть второй фронт против Москвы. Об этом заявил 10 декабря директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
«Видим, что, несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии. Это дает положительный эффект. Торгово-экономическая статистика говорит сама за себя», — сказал он ТАСС.
7 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет оказывать военную поддержку Украине. Он отметил, что стране неоднократно поступали просьбы об открытии второго фронта против России, но власти республики не пойдут на это.
В мае Грузия также отказалась выполнять требования Киева открыть второй фронт против России и поставить Киеву вооружения.
Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекал грузинское правительство за отказ вводить антироссийские санкции. Гарибашвили отмечал в свою очередь, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами народа.
Между тем в марте страна все-таки присоединилась к части международных антироссийских санкций. Решение подверглось критике со стороны РФ.
Западные страны продолжают усиливать санкционное давлению на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля.
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